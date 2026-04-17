Castellón activa un dispositivo especial para regularizar a personas migrantes sin cita previa a partir del lunes

El Ayuntamiento de Castellón pondrá en marcha este lunes un dispositivo especial para facilitar la regularización de personas migrantes tras la entrada en vigor del nuevo decreto del Gobierno. El proceso se centralizará en la Concejalía de Convivencia Social e Interculturalidad, ubicada en la ronda Mijares, donde se podrán realizar los principales trámites sin necesidad de cita previa.

Para agilizar el procedimiento, el consistorio ha instalado cuatro tótems digitales que permitirán obtener de forma automática certificados de empadronamiento. Por su parte, los informes de vulnerabilidad deberán tramitarse posteriormente mediante cita previa a través de los servicios sociales municipales.

El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, ha destacado la importancia de este dispositivo para garantizar una atención ágil y ordenada, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando el acceso a la documentación requerida.

El Ayuntamiento estima que alrededor de 2.500 personas podrán beneficiarse de este proceso en la ciudad. Asimismo, recuerda que el plazo estará abierto hasta el próximo 30 de junio e insiste en la necesidad de evitar colas y aglomeraciones, apelando a la responsabilidad de los solicitantes para asegurar un funcionamiento adecuado del servicio.