Castellón activa 13 millones en financiación para impulsar proyectos municipales

El Ayuntamiento de Castellón ha anunciado la obtención de 13 millones de euros para impulsar inversiones previstas en el presupuesto municipal de 2026, a través de una operación de financiación bancaria destinada íntegramente a proyectos en la ciudad.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha señalado que estos recursos permitirán “adelantar proyectos que van a suponer el crecimiento de la ciudad en diferentes ámbitos”, como la reforma del Mercado Central, la fase I de Censal Parc o la mejora de los servicios de emergencias. “Este equipo de gobierno tiene un firme compromiso con la ciudadanía para que Castellón no se detenga y siga avanzando”, ha afirmado.

Según ha explicado el consistorio, la inversión se destinará a áreas como la seguridad, el empleo, el desarrollo urbanístico, la vivienda, la accesibilidad y los servicios públicos. Entre las actuaciones previstas figura la adquisición de material técnico y vehículos para emergencias, así como mejoras en infraestructuras urbanas y equipamientos municipales.

El concejal de Economía, Juan Carlos Redondo, ha destacado que se trata de proyectos “que ya están previstos en el presupuesto municipal de 2026” y que forman parte de la estrategia de modernización de la ciudad. “Invertir hoy es transformar el Castellón del mañana”, ha señalado.

En el ámbito económico, el Ayuntamiento prevé impulsar iniciativas como la plataforma logística LogistiCS, mientras que en urbanismo se contemplan actuaciones en diferentes zonas de la ciudad y el desarrollo de nuevos espacios residenciales.

También se incluyen inversiones en el Plan de Barrios, proyectos culturales y la mejora de servicios públicos, como el asfaltado en la zona de la Marjaleria o actuaciones en instalaciones municipales.

Desde el equipo de gobierno subrayan que esta financiación permitirá acelerar proyectos ya planificados y avanzar en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.