Castellón acogerá el partido clasificatorio para el Mundial 2027 entre la selección española femenina e Islandia

El Estadio Skyfi Castalia (Castellón) será escenario del partido de clasificación para el Mundial de Fútbol Femenino de 2027 que enfrentará a la Selección Española Femenina con Islandia el próximo 3 de marzo, un encuentro de carácter oficial que sitúa a la provincia en el calendario internacional del fútbol femenino.

La diputada de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado la importancia de acoger este tipo de citas y ha subrayado que “cada vez acogemos eventos de mayor calidad y proyección, como será este partido internacional”, poniendo en valor la capacidad organizativa y las infraestructuras deportivas de Castellón.

Además del encuentro, la selección de Islandia realizará un stage de preparación de diez días en Castellón, en el que participarán cerca de 100 integrantes, entre jugadoras, cuerpo técnico y personal de apoyo, lo que tendrá también un impacto deportivo y económico en la provincia.

Este partido supone un nuevo impulso al deporte femenino y consolida a Castellón como sede de referencia para competiciones de alto nivel.