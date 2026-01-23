SATSE acusa al Departamento de Vinaròs de vulnerar la conciliación de enfermeras con hijos con discapacidad grave

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado que el Departamento de Salud de Vinaròs está denegando la reducción de jornada retribuida durante el periodo escolar a enfermeras con hijos con patologías graves y un grado total de discapacidad, una medida que, según el sindicato, vulnera el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Según SATSE, la Dirección del departamento sanitario únicamente concede una reducción del 75 % de la jornada durante los periodos no lectivos, como las vacaciones de Navidad, Pascua o verano, al considerar que durante el curso escolar “no se requiere la presencia del progenitor durante la jornada escolar”. Para el sindicato, esta decisión ignora la necesidad de un cuidado continuo, directo y permanente que requieren estos menores.

Desde la organización sindical aseguran que esta interpretación contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en su sentencia 513/2023 establece que la escolarización del menor “no constituye, por sí sola, obstáculo para la concesión del permiso”. Además, el alto tribunal señala que no existe una exigencia legal de que la atención directa deba prestarse durante toda la jornada diaria para que el derecho sea reconocido.

SATSE recuerda que la finalidad de este permiso es garantizar la protección del menor y facilitar la conciliación familiar, por lo que, a su juicio, no puede utilizarse la asistencia del niño al centro educativo como argumento para denegar la reducción de jornada. En este sentido, el sindicato denuncia que la Dirección del Departamento de Salud de Vinaròs está realizando una interpretación restrictiva del artículo 49.e) del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula el permiso por cuidado de hijos menores con cáncer u otra enfermedad grave.

El sindicato considera “especialmente grave” que una administración pública ignore la jurisprudencia del Tribunal Supremo y adopte criterios que, según afirma, vulneran el interés superior del menor. SATSE defiende que debería primar el cuidado y acompañamiento de niños que padecen enfermedades graves o atraviesan tratamientos complejos, garantizando que sus progenitores no sufran perjuicios laborales ni económicos.

Por todo ello, SATSE ha instado a la Dirección del Departamento de Salud de Vinaròs a reconsiderar su criterio y a aplicar la jurisprudencia vigente, garantizando el derecho a la reducción de jornada durante todo el año. Desde el sindicato insisten en que la conciliación laboral y familiar “es un derecho real y aplicable”, especialmente en situaciones de especial sensibilidad como el cuidado de hijos con discapacidades severas.