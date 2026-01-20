temporal de nieve

Los bomberos movilizan equipos quitanieve ante la nevada en el interior norte de Castellón

Continúan los trabajos de limpieza de viales afectados por nieve especialmente en las cotas más altas desde Torremiró a Fredes.

EFE

Castellón |

Los bomberos movilizan equipos quitanieve ante la nevada en el interior norte de Castellón
Los bomberos movilizan equipos quitanieve ante la nevada en el interior norte de Castellón | DIPCAS

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado una dotación de bomberos y dos unidades forestales de la Generalitat con equipos quitanieves-salero para trabajar en las carreteras desde Torremiró a Fredes, ante la nevada caída en esta zona.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este martes, hasta las 18:00 horas, el aviso nivel amarillo por nevadas en el interior norte de Castellón, con la cota de nieve en torno a 1.000-1.400 metros y acumulación de nieve de 10 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros.

También hay aviso naranja (riesgo importante) hoy en el litoral de Castellón, Valencia y norte de Alicante por fenómenos costeros: viento del norte de 55 a 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8) y olas de 4 metros con mar de fondo del nordeste.

Además, se mantiene el aviso amarillo en el litoral norte de Castellón, el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante por precipitación acumulada en doce horas de 60 litros por metro cuadrado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer