Los bomberos movilizan equipos quitanieve ante la nevada en el interior norte de Castellón

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado una dotación de bomberos y dos unidades forestales de la Generalitat con equipos quitanieves-salero para trabajar en las carreteras desde Torremiró a Fredes, ante la nevada caída en esta zona.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este martes, hasta las 18:00 horas, el aviso nivel amarillo por nevadas en el interior norte de Castellón, con la cota de nieve en torno a 1.000-1.400 metros y acumulación de nieve de 10 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros.

También hay aviso naranja (riesgo importante) hoy en el litoral de Castellón, Valencia y norte de Alicante por fenómenos costeros: viento del norte de 55 a 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8) y olas de 4 metros con mar de fondo del nordeste.

Además, se mantiene el aviso amarillo en el litoral norte de Castellón, el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante por precipitación acumulada en doce horas de 60 litros por metro cuadrado.