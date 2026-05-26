Castellón abre la Semana del Grupo Social ONCE con una programación autonómica centrada en la inclusión y la accesibilidad

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón ha acogido la presentación de la Semana del Grupo Social ONCE Comunitat Valenciana 2026, una programación que arranca en la capital de la Plana y se extenderá por catorce ciudades de la Comunitat Valenciana.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y del presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana, Enrique Llin Ruiz.

La alcaldesa ha subrayado además el compromiso del consistorio con la accesibilidad y la inclusión, recordando iniciativas como las mejoras en la Zona de Bajas Emisiones con elementos adaptados, los semáforos sonoros, la reserva de plazas para personas con discapacidad en el Plan Propio de Empleo, las mascletás inclusivas o la adaptación de mercados municipales con tecnología accesible.

“Queremos hacer partícipes a todas las personas del día a día de nuestra ciudad”, ha señalado Carrasco.

Por su parte, Enrique Llin Ruiz ha puesto el acento en la importancia de dar visibilidad al trabajo que desarrolla el Grupo Social ONCE desde hace 87 años, especialmente en esta edición, donde la programación se centra en la tecnología como herramienta clave para la inclusión, así como en el acceso universal al arte y la cultura.

Tras la presentación, se ha realizado una demostración de tiflotecnología en el Ayuntamiento, con dispositivos adaptados para la vida cotidiana.

La programación incluirá actividades culturales, deportivas y de sensibilización en municipios como Valencia, Alicante, Elche o Gandía, entre otros, hasta el 7 de junio.