El PP de Castellón abre una nueva oficina a pie de calle para atender a los ciudadanos

El Partido Popular de Castellón ha inaugurado una nueva oficina a pie de calle en el número 74 de la calle Enmedio, junto a las Cuatro Esquinas. El espacio, de 95 metros cuadrados, nace con el objetivo de atender a los ciudadanos y recoger sus propuestas e inquietudes. Abrirá de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y permanecerá operativo hasta las próximas elecciones municipales.

La inauguración ha contado con la presencia de la presidenta local del PP, Begoña Carrasco, y la presidenta provincial, Marta Barrachina, además de candidatos al Congreso y al Senado, militantes y simpatizantes.

Carrasco ha señalado que la oficina responde al compromiso de contar con un espacio accesible y cercano a los vecinos. «Queríamos un espacio como nos gusta hacer las cosas: con transparencia, cerca de la gente y sin esconder nada», ha afirmado. También ha defendido la necesidad de un Gobierno que apueste por la educación, la sanidad y la vivienda, y que garantice infraestructuras ferroviarias seguras.

Por su parte, Barrachina ha presentado la gestión del PP en Castellón como un modelo para el conjunto de España y ha asegurado que su formación quiere estar cerca de familias, comercios y autónomos, «respondiendo a sus demandas y resolviendo sus necesidades».

La apertura se produce a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, una cita electoral a la que ambas dirigentes han hecho referencia durante el acto.