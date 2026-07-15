Castelló Ruta de Sabor alcanza las 510 empresas y entidades adheridas para impulsar la gastronomía de proximidad

Castelló Ruta de Sabor continúa ampliando su presencia como distintivo gastronómico de la provincia y ya cuenta con 510 empresas y entidades certificadas. La Diputación de Castellón ha celebrado la gala de entrega de certificados a las nuevas incorporaciones a esta marca, con 13 nuevas adhesiones.

El vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha destacado el crecimiento de la iniciativa en los últimos años y ha señalado que “Castelló Ruta de Sabor continúa creciendo y consolidándose como un gran escaparate de la excelencia gastronómica de nuestra tierra”.

Según ha indicado Martínez, la marca representa una unión entre gastronomía y turismo, además de identificar a empresas castellonenses que apuestan por la tradición, la innovación y los productos de proximidad.

Las nuevas empresas adheridas son Hotel Boutique Casa Arizo (Oropesa del Mar), Absentia Cóctel Bar (Castellón), El Rebost de Rose (Morella), El Clot de l’Arrel (Burriana), EB Azahar Eventos Temáticos (Benicàssim), restaurante Llavor (Oropesa del Mar), Asador el Torrelló (Onda), Gganbu (Peñíscola), Mareva Blue (Peñíscola), Porto Rico (Peñíscola), Propi (Onda), Selma (Benicàssim) y Bruno (Benicàssim).

El vicepresidente provincial y el diputado de Sector Primario, Sergio Fornas, han dado la bienvenida a las nuevas incorporaciones y han entregado los diplomas y placas que acreditan su adhesión a la marca.

Impulso al producto local

Desde la Diputación han puesto en valor la importancia de la gastronomía como elemento turístico y como apoyo al consumo de productos de cercanía. Fornas ha destacado el papel de agricultores y pescadores en la producción de alimentos frescos y de temporada de la provincia.

Además, durante el acto, 30 empresas del sector turístico gastronómico han renovado su certificado dentro de Castelló Ruta de Sabor. Estas entidades deben superar cada dos años una auditoría con requisitos orientados a garantizar la calidad y la mejora continua del producto agroalimentario local.

Con estas incorporaciones, la marca gastronómica provincial refuerza su objetivo de promocionar los sabores, productos y empresas vinculadas a la gastronomía castellonense.