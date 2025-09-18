Castelló amplía el sistema de taquillas inteligentes y el Marketplace a todos los comercios y servicios

El Consejo Sectorial de Comercio, un órgano consultivo que reúne a las principales asociaciones comerciales de la ciudad, ha aprobado que el sistema de taquillas inteligentes y el Marketplace (comerciocastellon.es), que hasta ahora utilizaban únicamente el Mercado Central y el Mercado de San Antonio, sea empleado por todos los comercios y servicios de la ciudad que lo deseen.

Durante la reunión se ha explicado el funcionamiento de la plataforma a los representantes de las asociaciones comerciales y se ha avanzado que la implantación se llevará a cabo de forma progresiva en las próximas semanas. Además, la empresa responsable impartirá sesiones prácticas dirigidas a los comerciantes interesados para facilitar el conocimiento y uso de esta herramienta digital.

El edil de comercio, Alberto Vidal, ha señalado que "esta iniciativa ya ha sido puesta a prueba en dos de los mercados de la ciudad, con resultados muy positivos". Gracias a la demanda y el interés mostrado por varios comercios, hemos decidido ampliarla, de manera que ahora todos aquellos comercios y servicios que deseen sumarse y aprovechar sus beneficios puedan hacerlo, ha dicho.

Vidal ha explicado que van a acompañar a los comerciantes que lo deseen en todo el proceso, con formación y asesoramiento, porque creen que el éxito radica en que cada negocio, sea grande o pequeño, pueda adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y llegar a más clientes.

RED DE TAQUILLAS

El Ayuntamiento de Castelló puso en funcionamiento hace apenas un año 11 taquillas inteligentes y refrigeradas distribuidas en diferentes puntos de la ciudad: Mercado Central, Mercado de San Antonio, Maset Blau, Policía Local del Grao, Primer Molí, Centro Comercial Salera, parking APK2 Clave, Hospital General, Hospital Provincial, CEIP Vicent Marzà y Huerto Sogueros.

Con esta novedad, además de los productos frescos de los dos mercados de la ciudad, también se podrán adquirir artículos de los comercios locales que se adhieran a la plataforma, fomentando así la compra de proximidad y conectando la oferta comercial de Castellón con la ciudadanía de forma práctica. Estas taquillas están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permitiendo a los ciudadanos recoger de manera sencilla, cómoda y accesible los pedidos realizados a través del Marketplace.

La instalación de las taquillas y el desarrollo de la plataforma digital han supuesto una inversión de 356.535,70 euros, financiados a través de los Fondos Europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.