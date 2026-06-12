Carrasco destaca el talento femenino en Castellón en la jornada “Reinventhadas 2026”

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha participado este jueves en la XII Jornada Reinventhadas 2026, celebrada en el Hotel Luz bajo el lema “Liderar desde dentro”, un encuentro centrado en el liderazgo femenino, la creatividad, la neurociencia y el emprendimiento.

Durante su intervención, Carrasco ha puesto en valor el papel de las mujeres en el desarrollo de la ciudad y ha afirmado que “Castellón tiene mujeres con talento, con iniciativa y con una enorme capacidad para transformar la ciudad, a las que seguiremos apoyando desde el Ayuntamiento en su camino”.

La jornada ha contado también con la presencia de la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono; la diputada provincial de Igualdad, Marisa Torlá; y la presidenta del Consejo Municipal de la Igualdad, Clara Adsuara.

El encuentro ha incluido ponencias, mesas de experiencias y talleres de networking con la participación de profesionales como Verónica Maraver, Nerea López y Gemma Fillol, además de testimonios de mujeres emprendedoras.

Carrasco ha subrayado además que “emprender no es solo poner en marcha un proyecto, también es creer en una misma, encontrar apoyo, vencer miedos y saber que no estamos solas”.

La jornada ha tenido un carácter solidario, ya que la recaudación se destinará a la Fundación Le Cadó, dedicada a la lucha contra el cáncer de mama.