Carrasco destaca la formación de mujeres migrantes para favorecer la integración en Castellón

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por la formación y la integración de las mujeres migrantes durante la entrega de diplomas del proyecto "Mujeres y Convivencia: Reflejos de realidad en un mundo diverso", en el que han participado 83 mujeres de 15 nacionalidades.

"Este proyecto es la consecuencia de la apuesta de este Ayuntamiento por una ciudad más diversa y rica culturalmente. Porque Castellón es la suma de todas y todos sus vecinos", ha señalado Carrasco.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Convivencia Social e Interculturalidad, ha incluido actividades como talleres de castellano y charlas sobre igualdad y violencia de género.

La alcaldesa también ha puesto en valor la gestión municipal del reciente proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, asegurando que "Castellón ha sido un ejemplo a nivel nacional" al evitar el colapso de los servicios municipales. Según ha explicado, se ha atendido a 2.300 personas y se han tramitado cerca de 1.900 solicitudes de vulnerabilidad.