Carrasco y Barrachina denuncian un intento de suplantación de identidad en redes sociales

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha denunciado un intento de suplantación de identidad en redes sociales a través de una cuenta falsa en Facebook. El perfil fraudulento, que utilizaba su nombre, habría estado enviando mensajes privados a distintos usuarios con la intención de engañarles. La alerta se activó después de que varios ciudadanos avisaran al entorno de la alcaldesa tras recibir comunicaciones sospechosas. Carrasco ha recordado que solo deben considerarse válidos sus perfiles oficiales.

La alcaldesa de Castellón ha recordado que “los únicos perfiles oficiales de los que dispongo son en Instagram: @begona_carrasco; Facebook: Begoña Carrasco García; X (antes Twitter): @begonacarrasco y TikTok: @begona_carrasco “.

Este caso no ha sido aislado. Apenas una hora después, la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, también denunció una situación similar. En su caso, se detectó otra cuenta falsa en Facebook desde la que se habrían enviado mensajes privados con fines fraudulentos, replicando un patrón que, según ambas dirigentes, se está volviendo cada vez más habitual.

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón recuerda que los únicos perfiles oficiales de los que dispone son: Instagram: @marta.barrachina, Facebook: Marta Barrachina Mateu; X: @barrachinaMarta; TikTok: @marta.barrachina8, y LinkedIn: Marta Barrachina Mateu.

Tanto Carrasco como Barrachina han pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y no responda a mensajes procedentes de cuentas no verificadas. Además, han animado a los usuarios a denunciar cualquier perfil sospechoso en redes sociales para facilitar su bloqueo y evitar posibles estafas, especialmente entre los colectivos más vulnerables.