El calor extremo deja 76 muertes en Castellón desde el inicio del verano

76 personas han fallecido en la provincia de Castellón a consecuencia del calor extremo desde el inicio del verano, según los datos del sistema de monitorización de la mortalidad MoMo. La cifra supone 14 fallecimientos más que en el mismo periodo del año pasado y la mayoría de las víctimas eran mayores de 65 años.

De las 76 muertes registradas, 26 se produjeron durante los picos de las cuatro olas de calor que ha sufrido la provincia este verano. Son siete fallecimientos menos que los contabilizados durante los picos de las dos olas de calor registradas en Castellón durante el verano de 2025.

Los profesionales sanitarios recuerdan que las altas temperaturas no solo pueden tener consecuencias mortales, sino que también pueden provocar problemas y complicaciones sobre la salud física. Por ello, recomiendan extremar las precauciones durante los episodios de calor, especialmente entre las personas mayores y otros colectivos vulnerables.