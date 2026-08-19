CONSECUENCIAS DE LAS OLAS DE CALOR

El calor extremo deja 76 muertes en Castellón desde el inicio del verano

Son 14 muertes más que en el mismo periodo de 2025, aunque durante los picos de las cuatro olas de calor de este verano se han registrado menos fallecimientos que durante las dos olas del pasado año.

Onda Cero Castellón

Castellón |

El mapa del calor extremo: radiografía de las ciudades españolas más golpeadas por las altas temperaturas
El mapa del calor extremo: radiografía de las ciudades españolas más golpeadas por las altas temperaturas | Pixabay

76 personas han fallecido en la provincia de Castellón a consecuencia del calor extremo desde el inicio del verano, según los datos del sistema de monitorización de la mortalidad MoMo. La cifra supone 14 fallecimientos más que en el mismo periodo del año pasado y la mayoría de las víctimas eran mayores de 65 años.

De las 76 muertes registradas, 26 se produjeron durante los picos de las cuatro olas de calor que ha sufrido la provincia este verano. Son siete fallecimientos menos que los contabilizados durante los picos de las dos olas de calor registradas en Castellón durante el verano de 2025.

Los profesionales sanitarios recuerdan que las altas temperaturas no solo pueden tener consecuencias mortales, sino que también pueden provocar problemas y complicaciones sobre la salud física. Por ello, recomiendan extremar las precauciones durante los episodios de calor, especialmente entre las personas mayores y otros colectivos vulnerables.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid