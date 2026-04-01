Cae en Castellón una red de cultivo intensivo de marihuana tras una operación de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones de marihuana tipo “indoor” en la provincia de Castellón, con un total de 2.600 plantas, y ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de Vinaròs y Rossell, tras una investigación iniciada a finales de 2025 al detectarse actividad sospechosa en una nave industrial aparentemente en desuso.
Las pesquisas permitieron confirmar la existencia de dos cultivos perfectamente organizados en naves ubicadas en Vinaròs y Sant Rafael del Riu, que operaban de forma coordinada y contaban con medidas de seguridad para evitar su detección. Durante los registros, realizados con autorización judicial, se intervinieron las 2.600 plantas en distintas fases de crecimiento, además de sistemas técnicos avanzados como iluminación especializada, ventilación, calefacción y riego automatizado, destinados a maximizar la producción.
Asimismo, los agentes localizaron básculas de precisión, fertilizantes y complejas conexiones ilegales a la red eléctrica. El detenido ha sido puesto a disposición judicial, y las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Vinaròs. La Guardia Civil destaca la importancia de este tipo de operaciones en la lucha contra el cultivo y distribución ilegal de drogas.