Bomberos de Castellón y el Consorcio Provincial refuerzan su coordinación para actuar en zonas limítrofes

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Castellón trabajarán de forma coordinada en las zonas limítrofes de sus respectivos ámbitos de actuación gracias a un nuevo protocolo de colaboración.

El acuerdo ha sido firmado este jueves en la Casa dels Caragols por la presidenta de la Diputación de Castellón y del Consorcio Provincial de Bomberos, Marta Barrachina, y la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, con la presencia del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama. Al acto también han asistido el secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, y el director general de Coordinación de los SPEIS, Andrés Balfagó.

El objetivo del protocolo es mejorar la respuesta ante emergencias mediante la optimización de los recursos humanos y materiales de ambos servicios, garantizando una actuación más rápida, coordinada y eficaz cuando los incidentes se produzcan en áreas próximas a los límites territoriales de intervención.

Marta Barrachina ha destacado que este acuerdo “consolida una colaboración que ya era excelente para hacerla todavía más eficaz” y permite “poner en valor todos nuestros recursos materiales y humanos que coordinamos de manera conjunta para prestar el mejor servicio a la ciudadanía”.

La presidenta del Consorcio Provincial ha señalado que “nuestro deber es garantizar que, ante cualquier emergencia, la respuesta sea rápida, coordinada y eficaz”, y ha subrayado que el protocolo refuerza la capacidad de actuación para proteger a los vecinos de las zonas limítrofes.

Por su parte, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha puesto en valor que el convenio aporta “más seguridad jurídica” a una colaboración que la ciudad “siempre ha ofrecido tanto con la Diputación como con la Generalitat Valenciana”.

Carrasco ha recordado que Castellón cuenta con un cuerpo propio de bomberos y que sus efectivos han participado en distintos operativos dentro y fuera del municipio, como la DANA, los incendios de León o las actuaciones recientes en Soneja. “Este protocolo permite reforzar la coordinación entre los diferentes cuerpos de bomberos y optimizar todos los recursos disponibles al servicio de la ciudadanía”, ha afirmado.

Nueve municipios incluidos en el protocolo

El acuerdo establece como zonas limítrofes de actuación conjunta entre el SPEIS provincial y el municipal de Castellón los términos de Castellón de la Plana, l’Alcora, Almassora, Benicàssim, Borriol, La Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Vall d’Alba y Vilafamés.

El protocolo contempla la intervención coordinada en incendios, salvamentos, accidentes de tráfico, rescates de víctimas, episodios de lluvias intensas, fugas de gas, incidencias en redes de suministro de agua potable y cualquier otra emergencia que implique la activación de un plan de protección civil.

La coordinación se realizará a través del 112 de la Generalitat Valenciana y se activará automáticamente cuando se detecte una emergencia en alguna de las áreas establecidas. Los equipos movilizados compartirán información en tiempo real y trabajarán bajo protocolos de mando unificados.

Además, el acuerdo incluye acciones de formación conjunta, elaboración de protocolos coordinados, reuniones de evaluación tras intervenciones relevantes y la posibilidad de ampliar la colaboración fuera de las zonas limítrofes cuando la situación de emergencia lo requiera.