El belén histórico del Hospital Provincial de Castellón volverá a abrir sus puertas en diciembre en una nueva ubicación

El tradicional belén del Hospital Provincial de Castellón prepara su regreso. El centro hospitalario prevé reabrirlo al público durante la segunda semana de diciembre, después de trasladarlo a un nuevo espacio en el sótano del ala oeste del edificio Montesinos.

El cambio de ubicación ha sido necesario para ampliar las instalaciones del servicio de Farmacia y habilitar una nueva sala limpia destinada a la preparación de medicamentos oncológicos. Según ha informado el gerente del centro, Matías Real, durante la reunión del Consejo de Gobierno, los trabajos de acondicionamiento del nuevo espacio se encuentran en su fase final.

La intervención ha incluido la adaptación de los accesos y de la estructura de soporte, así como la restauración de las figuras y la recuperación de los paisajes y escenas originales. También se han puesto a punto la iluminación y los mecanismos artesanales que permiten el movimiento de algunos elementos.

Una tradición con más de 80 años de historia

El belén del Hospital Provincial es una de las representaciones navideñas más antiguas de Castellón. Sus orígenes se remontan a 1942, cuando sor Gabriela Monfort impulsó su creación con la colaboración de soldados, guardias civiles y policías vinculados a la antigua clínica militar.

Décadas después, en los años setenta, el sacerdote Manuel Carceller amplió el conjunto e incorporó mecanismos artesanales que contribuyeron a consolidar su popularidad. Desde entonces, miles de personas, especialmente familias con niños, han visitado cada Navidad esta representación.

El Voluntariado Consolación será el encargado de atender a las personas que se acerquen al hospital para visitar el nacimiento. El centro anunciará próximamente los horarios de apertura y el teléfono de contacto para que los centros educativos puedan organizar visitas.