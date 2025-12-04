Barrachina reafirma la cooperación con el nuevo Consell para impulsar el desarrollo de la provincia de Castellón

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha reafirmado este jueves la colaboración con el nuevo Consell de la Generalitat durante la toma de posesión del Ejecutivo autonómico.

Barrachina ha subrayado que seguirán trabajando “para que las oportunidades lleguen y las necesidades de nuestro territorio sigan siendo atendidas”, y ha destacado que se crearán sinergias para que la provincia recupere el liderazgo que merece.

La dirigente provincial ha valorado la representación de Castellón en el nuevo Consell y ha afirmado: “No queremos ser más que nadie, pero queremos aquello que es de justicia, y así lo vamos a seguir reivindicando desde el diálogo y el trabajo conjunto”. También ha señalado que continuarán trabajando de manera conjunta en sanidad, infraestructuras, agua e industria para mejorar las condiciones de vida en los 135 municipios de la provincia.