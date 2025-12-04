Colaboración institucional

Barrachina reafirma la cooperación con el nuevo Consell para impulsar el desarrollo de la provincia de Castellón

La presidenta de la Diputación destaca la importancia de crear sinergias con la Generalitat para mejorar servicios, atender necesidades y avanzar en áreas clave como sanidad, infraestructuras, agua e industria.

Pérez Llorca suma a Elena Albalat a un gobierno valenciano con tres consellers castellonenses

El Consell de Pérez Llorca: tres vicepresidencias, cambio en la portavocía y tres nuevos consellers

Barrachina y Carrasco respaldan la investidura de Juanfran Pérez Llorca

Onda Cero Castellón

Castellón |

Marta Barrachina y los tres nuevos consellers castellonenses
Marta Barrachina y los tres nuevos consellers castellonenses | dipcas

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha reafirmado este jueves la colaboración con el nuevo Consell de la Generalitat durante la toma de posesión del Ejecutivo autonómico.

Barrachina ha subrayado que seguirán trabajando “para que las oportunidades lleguen y las necesidades de nuestro territorio sigan siendo atendidas”, y ha destacado que se crearán sinergias para que la provincia recupere el liderazgo que merece.

La dirigente provincial ha valorado la representación de Castellón en el nuevo Consell y ha afirmado: “No queremos ser más que nadie, pero queremos aquello que es de justicia, y así lo vamos a seguir reivindicando desde el diálogo y el trabajo conjunto”. También ha señalado que continuarán trabajando de manera conjunta en sanidad, infraestructuras, agua e industria para mejorar las condiciones de vida en los 135 municipios de la provincia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer