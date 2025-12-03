Pérez Llorca suma a Elena Albalat a un gobierno valenciano con tres consellers castellonenses

La provincia de Castellón refuerza su presencia en el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana con el nombramiento de tres de sus representantes en áreas estratégicas. Elena Albalat, natural de Onda, ha sido designada consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Albalat cuenta con experiencia previa como directora general de Familia y secretaria autonómica de Infraestructuras Sociosanitarias.

Por su parte, Miguel Barrachina, de Segorbe, asume el cargo de portavoz del Consell y continuará al frente de la Conselleria de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Vicente Martínez Mus, de Xilxes, mantiene su puesto como vicepresidente y conseller de Recuperación Económica y Social, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Por otra parte, la castellonense Ruth Merino deja la Conselleria de Hacienda tras la entrada de Pérez Llorca.

La presidenta de la Diputación y del PP de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado que “las responsabilidades asumidas por representantes de Castellón son prioritarias” y ha subrayado que el president Juanfran Pérez Llorca “conoce la provincia y va a garantizar la estabilidad y las políticas que defienden el desarrollo de Castellón y el bienestar de sus habitantes”.