Barrachina y Carrasco respaldan la investidura de Juanfran Pérez Llorca

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, y la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, han asistido este martes a la investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en un acto celebrado en el Palau de Les Corts que ha reunido a responsables institucionales y representantes municipales de toda la Comunitat.

Durante la jornada, Barrachina ha manifestado su disposición a mantener una colaboración “leal y dialogante” entre la Diputación y el nuevo Consell, con el objetivo de que la provincia y sus 135 municipios hayan seguido recibiendo atención en ámbitos como la sanidad, los servicios públicos y las infraestructuras. También ha destacado la importancia de las inversiones que han generado crecimiento y ha reiterado las reivindicaciones provinciales en materia de financiación, así como en sectores como la pesca y la cerámica.

Por su parte, la alcaldesa Begoña Carrasco ha subrayado la relevancia de la cooperación institucional para garantizar inversiones en la capital. Carrasco ha recordado los proyectos que la Generalitat ha impulsado en Castellón, como el futuro IES Crémor, la reforma del edificio de Correos, las obras del TRAM —incluida su llegada al Grao— y la recuperación del edificio de los antiguos juzgados de la plaza Borrull para uso compartido con Servicios Sociales. Asimismo, ha mencionado los avances en la Ronda Oeste y el desarrollo del nuevo Hospital General.

Ambas representantes han coincidido en su voluntad de mantener una coordinación estable con el nuevo Gobierno valenciano para asegurar el desarrollo de la provincia y de la ciudad de Castellón en los próximos años.