Barrachina presenta a la consellera Cano el Plan Futur Província para atraer inversiones industriales a Castellón

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, se ha reunido este lunes con la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, para presentarle las fortalezas y oportunidades del Plan Futur Província, diseñado para convertir la provincia en un destino atractivo para inversiones industriales.

Barrachina ha subrayado la importancia de sumar esfuerzos y generar sinergias entre la administración y el sector privado: “La colaboración público-privada ha sido y sigue siendo una palanca imprescindible para multiplicar resultados, transformar ideas en realidades y lograr un impacto más amplio y duradero”.

Durante el encuentro, la presidenta le ha mostrado un análisis de los sectores económicos estratégicos y las oportunidades concretas de Castellón, así como las grandes palancas transversales que conectan distintas iniciativas para maximizar el impacto económico y fomentar la colaboración entre los actores del tejido empresarial provincial.

Entre las acciones prioritarias, Barrachina ha destacado la disponibilidad de suelo industrial “bien conectado y adaptado a las necesidades de la industria de la provincia”, clave para dinamizar la economía, generar empleo y fijar población, especialmente en las zonas del interior. También ha incidido en la necesidad de proyectar Castellón como un territorio fiable, competitivo y con seguridad jurídica y administrativa, capaz de atraer inversión y multiplicar oportunidades económicas y laborales.

El Plan Futur Província ha reforzado así la estrategia de la Diputación para consolidar un modelo de crecimiento sostenible, fomentar la innovación y garantizar que cada proyecto industrial tenga un impacto duradero en la provincia de Castellón.