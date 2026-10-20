Diputación de Castellón

Barrachina convoca a la oposición para recoger sus demandas para el presupuesto 2027

La presidenta de la institución provincial mantendrá este jueves reuniones con los portavoces del PSOE, Compromís y Vox

Onda Cero Castellón

Madrid |

Barrachina convoca a la oposición para recoger sus demandas para el presupuesto 2027
Barrachina convoca a la oposición para recoger sus demandas para el presupuesto 2027 | dipcas

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha convocado a los grupos de la oposición para recoger sus demandas para el presupuesto 2027 de la institución provincial.

La dirigente provincial mantendrá este jueves 22 de octubre reuniones con los portavoces del PSOE, Compromís y Vox, enmarcadas dentro del proceso de elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio. Durante dichos encuentros, Marta Barrachina escuchará las propuestas y sugerencias de los tres grupos políticos que conforman la oposición en la Diputación de Castellón.

Las cuentas provinciales para el próximo ejercicio seguirán la hoja de ruta marcada por el Gobierno Provincial en la que el bienestar de la ciudadanía, el desarrollo del territorio y la generación de oportunidades seguirán estando en el eje de acción.

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