Barrachina apela a la coordinación y a la prudencia ante el incendio forestal de Soneja

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón coordina un dispositivo de 230 efectivos en las labores de extinción del incendio forestal de Soneja.

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, junto al diputado del Consorcio, David Vicente, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para conocer de primera mano la evolución del incendio. Allí ha destacado “la coordinación de todos los efectivos desplazados para hacer frente al fuego”.

La Generalitat ha activado la Situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), mientras que hasta la zona se han movilizado medios del Consorcio Provincial de Bomberos, de la Generalitat Valenciana, del Ministerio y de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En el operativo trabajan además 17 medios aéreos.

El incendio, iniciado en el término municipal de Soneja, afecta también a Azuébar. De forma preventiva, han sido desalojadas alrededor de 500 personas. La dirigente provincial ha visitado a los vecinos reubicados en el edificio multifuncional de Soneja.

Ante la ola de calor iniciada este domingo, desde la Diputación de Castellón se ha insistido en la importancia de la concienciación ciudadana para prevenir nuevos incendios, recordando que en la lucha contra el fuego, cada gesto cuenta.