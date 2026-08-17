Los ayuntamientos de Jana y Salzadella compartirán funcionario para gestionar sus cuentas

La Generalitat ha autorizado a los ayuntamientos de Jana y Salzadella a compartir un puesto de secretario-interventor para que puedan contar con personal necesario para su gestión. Es la primera agrupación de municipios en adoptar esta medida tras la entrada en vigor de la Ley 3/2026 de simplificación administrativa.

La reforma permite que hasta tres ayuntamientos se agrupen cuando no tienen recursos suficientes para mantener por separado puestos de Secretaría, Intervención o Tesorería. Además, la competencia para autorizar estas agrupaciones ha pasado a la Dirección General de Administración Local, lo que elimina un trámite y reduce los plazos de resolución.

El vicepresidente segundo y asesor de la Presidencia, José Díez, ha destacado que la reforma elimina burocracia y permite dar una “respuesta más rápida” a las necesidades de los pequeños municipios. La agrupación de La Jana y Salzadella será la primera en aplicarse con este nuevo sistema y puede servir de referencia para futuros acuerdos entre ayuntamientos.