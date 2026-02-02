El Ayuntamiento de Castellón mejora la ejecución del presupuesto y acelera el pago a proveedores

El concejal de Economía, Juan Carlos Redondo, ha presentado este lunes un balance de la ejecución presupuestaria municipal basado en seis indicadores económico-financieros, con los que ha defendido que “otra forma de gestionar es posible”.

Durante su comparecencia, Redondo ha puesto el foco en la reducción de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, es decir, facturas fuera de contrato. Según ha explicado, en 2016 había 31 expedientes y en 2020 todavía eran 25, mientras que en 2024 y 2025 se ha cerrado con ocho. “Hemos reducido un 75% estos expedientes y, además, mantenemos este nivel bajo pese al incremento de la actividad municipal”, ha señalado.

En la misma línea, el concejal ha destacado la evolución del número de facturas asociadas a estos expedientes. En 2020 se contabilizaron 649 y en 2021 fueron 398, mientras que en 2024 se alcanzó el mínimo histórico con 124 facturas y en 2025 se situaron en 193. “Hemos pasado de un problema estructural a una excepción controlada”, ha afirmado.

Otro de los indicadores abordados ha sido la ejecución del gasto total del presupuesto. Redondo ha indicado que en 2021 la ejecución fue del 76,36%, frente a más del 81% en 2024 y un 81,20% en 2025. “Trabajar con orden y con rigor no frena la gestión, sino que la hace más eficaz”, ha asegurado.

En cuanto a las inversiones reales, el responsable de Economía ha señalado que la ejecución ha aumentado de forma significativa. En 2021 se situó en el 33,76%, mientras que en 2024 superó el 51% y en 2025 alcanzó el 48,86%. “Son unos 15 puntos por encima del anterior equipo de Gobierno”, ha indicado.

Redondo también ha subrayado la mejora en el periodo medio de pago a proveedores. Según los datos expuestos, en 2021 y 2022 el plazo rondaba los 11,6 días, mientras que en 2025 se ha reducido hasta los 6,59 días. “Estamos pagando en menos de una semana cuando la ley permite hacerlo en 30 días”, ha destacado.

El último indicador presentado ha sido la evolución de la cuenta 413, conocida como las “facturas en el cajón”. En 2021 el importe era de cerca de 4,5 millones de euros y en 2022 de 3,34 millones. Redondo ha explicado que, tras la llegada del actual equipo de gobierno en 2023, esa cifra se redujo hasta unos 600.000 euros, y en 2024 y 2025 se ha mantenido entre 400.000 y 500.000 euros. “Hemos bajado un 85% las facturas en el cajón”, ha afirmado, precisando que las que quedan responden a trámites administrativos.

El concejal ha concluido asegurando que estos datos ofrecen “una garantía de viabilidad económica para las empresas que trabajan con el ayuntamiento” y ha insistido en que los resultados presentados responden a “planificación, orden y mucho trabajo”.