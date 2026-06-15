El ayuntamiento de Castellón impulsa la limpieza de más de 115 parcelas municipales y privadas durante 2025 y 2026

El Ayuntamiento de Castellón ha llevado a cabo la limpieza de más de 115 parcelas municipales y privadas durante el periodo 2025-2026 dentro de su estrategia para mejorar la imagen urbana, la seguridad y las condiciones ambientales del municipio. Cerca de una decena de estos terrenos son de titularidad municipal y están situados en diferentes zonas de la ciudad, donde el consistorio ha ejecutado directamente los trabajos de mantenimiento.

De las más de 115 parcelas incluidas en esta campaña, cerca de una decena corresponden a terrenos municipales ubicados en zonas como la avenida Alcora, la avenida Chatellerault, el grupo Benadresa, la urbanización La Choquera, la urbanización Racó del Mercader, CIES y Extramuros de Poniente, donde el Ayuntamiento ha realizado las labores de limpieza.

La mayor parte de las actuaciones se ha realizado en parcelas privadas. Según ha informado el Ayuntamiento, 99 propietarios atendieron los requerimientos municipales y procedieron voluntariamente a la limpieza de sus solares tras recibir la correspondiente comunicación.

Por otro lado, el consistorio tuvo que intervenir en seis parcelas mediante ejecución subsidiaria al no haberse realizado los trabajos exigidos por parte de sus propietarios. En estos casos, el Ayuntamiento trasladará a los titulares el coste de las actuaciones efectuadas. El concejal de Servicios Urbanos, Sergio Toledo, ha señalado que el objetivo es mantener las parcelas en condiciones adecuadas, reducir riesgos derivados de la acumulación de vegetación o residuos y evitar molestias a la ciudadanía.