El Ayuntamiento de Castellón impulsa ayudas al alquiler joven de hasta el 50% para facilitar la emancipación

El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado las bases para la concesión de ayudas al alquiler dirigidas a jóvenes, con una dotación máxima de 405.000 euros, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y favorecer la emancipación juvenil.

Estas subvenciones permitirán cubrir hasta el 50% del precio del alquiler o de la cesión de uso de la vivienda o habitación, durante un máximo de 12 mensualidades, siempre dentro de los límites establecidos en la convocatoria.

El portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha subrayado que estas ayudas se enmarcan en la apuesta municipal por convertir la legislatura en “la legislatura de la vivienda en Castellón”, destacando que se trata de una medida orientada a dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los jóvenes y las familias.

En paralelo, el consistorio ha aprobado también una nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación de edificios, dotada con 501.428 euros, destinada a mejorar el parque residencial de la ciudad, conservar los inmuebles y fomentar la renovación de viviendas.

Desde el Ayuntamiento se ha señalado que ambas líneas de actuación forman parte de una estrategia más amplia que incluye la movilización de suelo para la construcción de hasta 3.800 viviendas, de las que un 40% estarán destinadas a vivienda de protección pública.