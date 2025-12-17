El Ayuntamiento de Castellón ampliará el parque municipal con la compra de una quinta vivienda social en 2025

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local aprobará este jueves la adquisición de una nueva vivienda que se incorporará al parque municipal de vivienda social. La operación forma parte del compromiso del equipo de gobierno de comprar cinco viviendas antes de 2026, respaldado por un presupuesto récord de 1,5 millones de euros, la mayor dotación económica de la historia del Ayuntamiento destinada a este fin.

Carrasco ha recordado que esta será la quinta vivienda adquirida en el actual mandato, tras la compra de un primer inmueble el pasado 6 de noviembre y la aprobación de otras tres adquisiciones en las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 13 y 20 del mismo mes. En este caso, el Ayuntamiento adquirirá la vivienda por un importe de 110.961 euros, consolidando así el refuerzo del parque público destinado a atender a las familias con menos recursos.

La alcaldesa ha subrayado que esta legislatura está marcada por las políticas de vivienda, al tratarse de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. En este sentido, ha destacado otras medidas impulsadas por el consistorio, como la activación de suelo para la construcción de unas 4.000 viviendas, con más del 40 % de protección pública, la próxima puesta en marcha de ayudas al Alquiler Joven y la colaboración con la Generalitat para la construcción de 123 viviendas protegidas en la zona de Censal, reafirmando el compromiso municipal con el acceso a una vivienda digna.