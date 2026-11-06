El Ayuntamiento de Almenara renueva 100 señales de tráfico en la Playa Casablanca

La Playa Casablanca de Almenara cuenta con 100 nuevas señales de tráfico tras una segunda fase de trabajos de sustitución de placas deterioradas, que ha supuesto una inversión aproximada de 12.000 euros.
Los trabajos han consistido en retirar las señales que se encontraban deterioradas por el paso del tiempo y otros factores y colocar otras nuevas en su lugar. La sustitución se ha realizado manteniendo las mismas indicaciones y sin modificar la regulación del tráfico.
Esta actuación da continuidad a la realizada en 2025, cuando ya se sustituyeron otras 100 señales. Así, en dos años se han renovado un total de 200 placas de tráfico en la Playa Casablanca.
La renovación continuará de forma progresiva, con la sustitución de aquellas señales que vayan presentando un mayor deterioro.