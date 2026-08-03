Arrestado un hombre por 15 robos con fuerza en vehículos en Castellón

La Guardia Civil de Oropesa del Mar ha detenido a un hombre de 27 años como presunto autor de 15 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, además de robo de vehículo a motor, falsedad documental, conducción temeraria, atentado a agentes de la autoridad y resistencia grave. La actuación se enmarca en los dispositivos de prevención de la delincuencia y el Plan Turismo Seguro desplegados en las áreas de servicio de la AP-7.

La investigación se inició tras detectarse varios robos en áreas de descanso de la provincia. Los agentes localizaron el vehículo supuestamente utilizado por el autor y establecieron un dispositivo para interceptarlo. Al percatarse de la presencia policial, el conductor emprendió la huida, embistiendo un vehículo oficial y realizando maniobras de gran peligrosidad que obligaron a varios usuarios a apartarse para evitar ser atropellados. La persecución concluyó cuando perdió el control del turismo y colisionó contra distintos elementos del mobiliario vial.

Según la investigación, el detenido utilizaba un turismo de alta gama sustraído en Madrid, al que cambiaba las placas de matrícula para dificultar su identificación. Con este vehículo recorría distintas áreas de servicio de la AP-7, donde sustraía dinero, joyas y otros objetos de valor del interior de vehículos estacionados, principalmente de viajeros y turistas. Los efectos robados en los hechos esclarecidos superan los 19.000 euros. Durante la operación se recuperaron 3.465 euros en efectivo, divisas extranjeras y diversas joyas, además de intervenir documentación falsificada y herramientas presuntamente empleadas para cometer los robos. El detenido ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.