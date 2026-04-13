Arrancan mañana las obras del bucle central del TRAM con afecciones al tráfico en Castelló

Mañana martes 14 de abril comenzarán los trabajos de la fase 2 de las obras de reparación del bucle central del TRAM en Castelló. La actuación, impulsada por la Conselleria de Infraestructuras, se desarrollará en la calle Zaragoza, la plaza Cardona Vives y la calle Gobernador, iniciándose en los tramos de Zaragoza y Gobernador.

Las obras afectarán de forma directa al tráfico, especialmente en la calle Gobernador, donde entre el 14 y el 22 de abril la circulación se reducirá a un solo carril en el tramo comprendido entre la plaza Cardona Vives y la calle Campoamor. El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha señalado que se trata de una intervención “necesaria” y ha asegurado que se trabajará para minimizar el impacto, restableciendo los dos carriles fuera del horario de obras y durante el fin de semana.

Además, los trabajos también provocarán cambios en el servicio del TRAM, con la supresión temporal de algunas paradas y la habilitación de alternativas en la Ronda Magdalena y la avenida del Mar. Desde el Ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos y consultar los desvíos, mientras se refuerza la señalización y la información a vecinos y comercios. La previsión es que las obras finalicen a principios del mes de junio.