Agricultura prepara per al cap de setmana la IV Trobada d´Artesans

El regidor d'Agricultura, Sostenibilitat, Transició Ecològica, Energètica i Medi Ambient, José Ramón Ventura Chalmeta, i la responsable de Clap! Educació Activa, Elena Archilés, han presentat aquest matí la IV Trobada d'Artesans de Vila-real, que tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 de desembre a la Casa dels Mundina.

Amb l'objectiu de potenciar i sensibilitzar a la població de Vila-real en un consum responsable i de proximitat, la IV Trobada d'Artesans comptarà amb la participació de 30 artesans i artesanes, els qui oferiran una varietat de productes manufacturats, amb materials locals i sostenibles. A més, també s'han previst activitats complementàries i d'animació, amb el concert del cantautor Dani Miquel.

En aquesta quarta edició, a més d'ampliar la participació de deu persones artesanes respecte a l'any passat, també s'ha augmentat l'horari de l'esdeveniment, afegint el divendres a la programació de la trobada. La programació compta amb activitats infantils i familiars, amb concerts de música, tasts d'aperitius, i tallers de producció creativa, tot això amb articles manufacturats i locals. Una de les apostes més importants d'aquesta trobada artesanal el SWAP Corner, un espai d'intercanvi d'articles. La trobada va a ser de nou un lloc on poder intercanviar, amb la idea de conscienciar-nos de no comprar coses que no necessitem, i poder intercanviar productes que ja no volem, en lloc de tirar-los.