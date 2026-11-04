El aeropuerto de Castellón supera ya los 325.000 pasajeros en los diez primeros meses del año

El aeropuerto de Castellón continúa creciendo y ya ha superado los 325.000 pasajeros entre enero y octubre de este año. En concreto, la infraestructura ha contabilizado 325.043 usuarios, un 11,6 % más que en el mismo periodo del año pasado, cuando registró 291.124 viajeros.

Solo durante el mes de octubre, el aeropuerto ha sumado 29.548 pasajeros, según los datos facilitados por la directora general de Aerocas, Raquel París. La cifra acumulada en los diez primeros meses del año supera, además, los 318.309 usuarios registrados durante todo 2025.

Desde Aerocas atribuyen estos resultados, principalmente, al buen comportamiento de la campaña de verano, que ha contado con una programación de 16 rutas regulares, la oferta más amplia desde la puesta en marcha del aeropuerto.

Cinco rutas durante la temporada de invierno

De cara a los próximos meses, durante la temporada de invierno, que se prolongará hasta finales de marzo, permanecerán operativas cinco conexiones regulares: Londres, Bruselas, Madrid, Bucarest y Cluj.

Además, el aeropuerto ya tiene confirmadas dos nuevas rutas para 2027, que conectarán Castellón con Memmingen, en Alemania, e Ibiza.

También crece el número de operaciones

La evolución positiva también se refleja en el tráfico aéreo. Durante octubre se registraron 1.309 operaciones y, en el acumulado de enero a octubre, se alcanzaron los 13.196 movimientos de aeronaves.

Esta cifra supera ya los 12.401 movimientos contabilizados durante todo 2025.