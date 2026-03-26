El aeropuerto de Castellón reactiva cinco rutas: Budapest, Berlín, Cracovia, Milán y Düsseldorf

El aeropuerto de Castellón duplicará su actual oferta de vuelos a partir del próximo fin de semana con la reactivación de cinco rutas regulares, que se sumarán a las cinco ya operativas durante todo el año. Además, las conexiones con Londres y Bucarest incorporan una tercera frecuencia semanal.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha señalado que la entrada en vigor de la temporada de verano “va a suponer un aumento sustancial de la actividad del aeropuerto”, que seguirá creciendo en los próximos meses con la incorporación progresiva de rutas hasta alcanzar un total de 16.

Entre el 29 y el 31 de marzo, el aeropuerto recupera las conexiones estivales con Budapest, Berlín, Cracovia, Milán y Düsseldorf Weeze. Todas ellas operadas por Ryanair, con dos frecuencias semanales.

Estas rutas se suman a las cinco que se mantienen durante todo el año: Londres, Bruselas, Madrid, Bucarest y Cluj. En este bloque, Londres y Bucarest refuerzan su operativa con una tercera frecuencia semanal hasta final de octubre. Londres operará los lunes, jueves y viernes, mientras que Bucarest lo hará los lunes, miércoles y viernes.

Con esta ampliación, el aeropuerto alcanzará los 48 vuelos regulares semanales y una oferta de 8.500 plazas, lo que supone duplicar la programación actual.

La oferta seguirá creciendo entre mayo y julio con la activación de nuevas rutas a Bilbao, Oviedo, Manchester, Bolonia, Oporto y Palma de Mallorca, hasta completar las 16 previstas. Esta operativa permitirá al aeropuerto alcanzar en 2026 la mayor actividad de su trayectoria, con 2.400 vuelos regulares programados y 400.000 plazas ofertadas.

El objetivo para este año es superar los resultados de 2025, cuando el aeropuerto registró su récord histórico con más de 318.000 pasajeros.