El aeropuerto de Castellón logra su mejor inicio de año con un crecimiento del 9 % en pasajeros

El aeropuerto de Castellón ha cerrado el primer semestre de 2026 con su mejor arranque de año desde la puesta en marcha de la infraestructura, tras registrar un crecimiento interanual del 9 % en el número de pasajeros.

Entre enero y junio, el aeropuerto contabilizó 148.009 viajeros, 12.663 más que en el mismo periodo del año anterior, consolidando la evolución positiva del tráfico comercial, especialmente con la activación de la programación de verano.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado estos datos y ha puesto en valor el aumento de la actividad durante la temporada estival, cuando el aeropuerto opera todas sus rutas regulares.

El mes de junio cerró con 44.395 pasajeros, un 16 % más que en junio de 2025, y se convirtió en el segundo mejor registro mensual de la historia del aeropuerto, solo por detrás de agosto del pasado año.

15 conexiones operativas y 16 rutas previstas en 2026

Actualmente, el aeropuerto de Castellón cuenta con 15 rutas regulares activas que conectan la provincia con destinos nacionales e internacionales como Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj, Bolonia, Manchester, Oporto, Asturias, Bilbao y Madrid.

La programación de 2026 contempla un total de 16 conexiones, la mayor oferta de vuelos en la trayectoria del aeropuerto. La última incorporación será la ruta con Palma de Mallorca, que comenzará a operar el próximo 17 de julio.

Durante este año están previstos 2.400 vuelos regulares, con una oferta global de 400.000 plazas.

Además, entre los meses de junio y septiembre, la infraestructura castellonense acoge una operativa chárter destinada a facilitar la llegada de hasta 2.700 turistas procedentes de Eslovaquia.