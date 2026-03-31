El Aeropuerto de Castellón incorpora cuatro nuevas start-ups a la incubadora de la Agencia Espacial Europea

El Aeropuerto de Castellón ha seleccionado a cuatro nuevas start-ups para formar parte de la segunda edición del programa ESA BIC Valencia Region, la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha anunciado la directora general de Aerocas, Raquel París, quien ha detallado que las empresas seleccionadas son Collimate Space, Synaptyx, Valyra Aerospace y Umibots. Estas compañías se suman a las cuatro start-ups que ya forman parte de la primera edición del programa.

El comité de selección ha estado integrado por representantes de la Agencia Espacial Española, la Agencia Espacial Europea, el Aeropuerto de Castellón y el consorcio ValSpace.

Raquel París ha destacado que esta iniciativa busca fomentar la creación y consolidación de empresas del sector aeroespacial, además de posicionar el aeropuerto como un espacio de oportunidades para este ámbito.

Tras la firma de los contratos, las start-ups iniciarán un proceso de incubación de entre 12 y 24 meses, durante el cual recibirán apoyo económico, legal, formativo y tecnológico. Toda la formación se desarrollará en el propio aeropuerto.

La responsable de Aerocas también ha subrayado los resultados de la primera edición del programa, en la que participan Arkadia Space, Nax Solutions, ODOS Technologies y Nerva Technologies, y que han incrementado su facturación, inversión y empleo.

El programa ESA BIC Valencia Region está impulsado por la Generalitat, a través de Aerocas, en colaboración con ValSpace, la Dirección General de Innovación y la Agencia Espacial Española, y prevé al menos tres ediciones para apoyar hasta doce proyectos empresariales.