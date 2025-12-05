1,7 Millones de luces LED iluminan este año la Navidad en la ciudad de Castellón

Castellón celebra hoy viernes, 5 de diciembre, la tradicional “Encesa” de las luces de Navidad, un acto que dará inicio oficialmente a la programación navideña en la ciudad. A partir de las 19.00 horas, la alcaldesa Begoña Carrasco, junto a la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y las Reinas de las Fiestas, activará la cuenta atrás para el encendido simultáneo de más de 1,7 millones de luces LED distribuidas en 94 calles y plazas. El arranque de la velada incluirá la proyección de un vídeo mapping sobre la fachada del Ayuntamiento, que repasará elementos de la mitología castellonense y servirá de introducción al espectáculo lumínico.

La iluminación navideña incorporará 340 arcos, la lámpara de la plaza de la Pescadería, la gran bola de Navidad de la avenida del Lidón y cuatro ángeles gigantes de 11 metros en la Plaza Mayor, que protagonizarán un montaje musical y visual al ritmo de villancicos y acompañados de efectos pirotécnicos. Desde el Ayuntamiento destacan que esta edición supone “una apuesta sin precedentes” al duplicar la inversión en iluminación festiva para situar a Castellón “al nivel de las mejores ciudades españolas”. Además, la concejalía de Cultura subraya que el vídeo mapping volverá a transformar la fachada municipal en un gran escenario de proyecciones.

Tras el encendido, la Plaza Mayor acogerá actuaciones musicales en directo a cargo del grupo Velvet Candles, que versionará villancicos junto a invitados como Jaime Urrutia, Roberto Gil y Dani Nel·lo. El consistorio espera una asistencia masiva y destaca el crecimiento que ha experimentado este acto en los últimos años, consolidándose como uno de los eventos más multitudinarios de las fiestas navideñas en la capital de la Plana.