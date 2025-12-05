DECORACIÓN NAVIDEÑA

1,7 Millones de luces LED iluminan este año la Navidad en la ciudad de Castellón

La iluminación navideña incorporará 340 arcos, la lámpara de la plaza de la Pescadería, la gran bola de Navidad de la avenida del Lidón y cuatro ángeles gigantes de 11 metros en la Plaza Mayor.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Castellón celebra hoy viernes, 5 de diciembre, la tradicional “Encesa” de las luces de Navidad, un acto que dará inicio oficialmente a la programación navideña en la ciudad. A partir de las 19.00 horas, la alcaldesa Begoña Carrasco, junto a la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y las Reinas de las Fiestas, activará la cuenta atrás para el encendido simultáneo de más de 1,7 millones de luces LED distribuidas en 94 calles y plazas. El arranque de la velada incluirá la proyección de un vídeo mapping sobre la fachada del Ayuntamiento, que repasará elementos de la mitología castellonense y servirá de introducción al espectáculo lumínico.

La iluminación navideña incorporará 340 arcos, la lámpara de la plaza de la Pescadería, la gran bola de Navidad de la avenida del Lidón y cuatro ángeles gigantes de 11 metros en la Plaza Mayor, que protagonizarán un montaje musical y visual al ritmo de villancicos y acompañados de efectos pirotécnicos. Desde el Ayuntamiento destacan que esta edición supone “una apuesta sin precedentes” al duplicar la inversión en iluminación festiva para situar a Castellón “al nivel de las mejores ciudades españolas”. Además, la concejalía de Cultura subraya que el vídeo mapping volverá a transformar la fachada municipal en un gran escenario de proyecciones.

Tras el encendido, la Plaza Mayor acogerá actuaciones musicales en directo a cargo del grupo Velvet Candles, que versionará villancicos junto a invitados como Jaime Urrutia, Roberto Gil y Dani Nel·lo. El consistorio espera una asistencia masiva y destaca el crecimiento que ha experimentado este acto en los últimos años, consolidándose como uno de los eventos más multitudinarios de las fiestas navideñas en la capital de la Plana.

