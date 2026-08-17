Burriana

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en un local de segunda mano

Un hombre ha sido detenido y se han intervenido 141 plantas en un local de compraventa

Onda Cero Castellón

Burriana |

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en un local de segunda mano
La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en un local de segunda mano | Guardia Civil

La Guardia Civil detuvo a un hombre en Burriana acusado de un delito contra la salud pública tras desmantelar un cultivo de marihuana en interior oculta en un establecimiento de compraventa de objetos de segunda mano. Los agentes han localizado 141 plantas en avanzado estado de floración y una instalación preparada para favorecer su cultivo y producción.

La investigación comenzó después de que la Guardia Civil detectara indicios que apuntaban a la existencia de una plantación clandestina. Durante el registro del local, los agentes encontraron un sistema de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental, además de contar con la participación de perros detectores de drogas del servicio cinológico de la Comandancia de Castellón.

Las diligencias, junto con el detenido, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Vila-real.

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