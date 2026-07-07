Freeman y Veiga se despiden del Mundial

Los dos últimos supervivientes del Villarreal en el Mundial 2026 han dicho adiós a la cita tras las eliminaciones de Estados Unidos y Portugal.

Así, Alex Freeman ha caído con la selección norteamericana frente a Bélgica por 1-4, mientras que Renato Veiga ha sucumbido con el combinado luso ante España por 0-1.

Los dos jugadores amarillos han sido titulares en ambos choques y, en el caso de Veiga, su Mundial ha registrado un pleno de minutos en los cinco partidos que ha disputado.

Las derrotas de Estados Unidos y Portugal hacen que el inicio de Liga del Villarreal no se altere, de modo que su primer partido, frente al Racing de Santander, se jugará definitivamente el fin de semana del 16 de agosto.