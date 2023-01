El Villarreal quiere alargar su racha en Cartagena

En una competición que históricamente no se ha dado bien al "submarino amarillo", como es la Copa, el equipo de Quique Setién buscará la quinta victoria consecutiva en partido oficial. Tras ganar al Espanyol y al Santa Amalia antes del parón , el regreso a la competición ha coincidido con las victorias en Copa ante el Guijuelo y en liga ante el Valencia esta pasado fin de semana. Una seguidilla de buenos resultados que han servido para dar tranquilidad tanto dentro como fuera del vestuario castellonense.

Los azulejeros viajaron en la misma tarde del lunes, y lo hicieron con las bajas de Lo Celso y Coquelin por sanción mientras que Raúl Albiol se quedó en tierras de La Plana por decisión técnica. Con todo el técnico cántabro prepara muchos cambios en el once cone l fin de tener "enchufado" a todo el plantel: "quiero que toda la plantilla esté motivada con la posibilidad de que sientan que pueden jugar. Espero que no se noten las diferencias cuando juegan unos y otros. Está claro que hay jugadores decisivos pero quiero que todos sientan la responsabilidad de hacerlo bien. No quiero a nadie decaído. Todavía estoy viendo cosas y hay jugadores que me siguen sorprendiendo a la hora de analizar los partidos"

Quique Setien | Villarreal CF

No quiere exceso de confianza

De la misma forma Setién dejó claro que no quiere relajo por parte de sus futbolistas toda vez que expresó su preocupación por le hecho de afrontar en partido en medio de los dos ligueros ante Valencia y Real Madrid: ""Estos partidos siempre son peligrosos, así de claro. Más en una semana complicada para nosotros tras jugar el sábado ante el Valencia y también por el que tenemos el próximo sábado ante el Real Madrid. Esto tiende a la confusión pero espero poder activar a todo el mundo porque necesitamos superar esta eliminatoria. Esto permitiría tener a muchos jugadores minutos, que de otra manera, con una plantilla como la que tenemos y con el filial, es difícil. Permitiría mantener la ilusión y las ganas a muchos futbolistas. Y por el club y por una competición en la que hay ilusión. Espero la misma exigencia que vimos ante el Valencia"