El Villarreal quiere abrir más brecha en la tercera posición

La derrota del Atlético de Madrid en el feudo del Elche supone para el Villarreal una oportunidad de ampliar distancias en la tercera posición de la Liga.

Y es que los amarillos se enfrentan este jueves al Oviedo con la posibilidad de situarse con siete puntos de ventaja sobre los colchoneros, lo que, a falta de seis jornadas para el final del campeonato, sería una renta importante.

El choque del Carlos Tartiere será el último de una secuencia de tres partidos de los amarillos a domicilio. Esta racha la iniciaron con derrota en Girona y la prosiguieron ganando en San Mamés. Ahora tratarán de lograr tres puntos más ante un colista que ha reaccionado en las últimas jornadas y que se ha vuelto a meter en la pelea por la salvación.

Para este partido, Marcelino no podrá contar con el sancionado Santi Comesaña, que con toda probabilidad será suplido por Dani Parejo, ni con los lesionados de larga duración Juan Foyth y Logan Costa.