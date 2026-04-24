El Villarreal puede certificar su "pasaporte Champions" esta misma jornada

El empate del Villarreal en Oviedo, pese a no ser el mejor resultado posible tras avanzarse en el marcador, deja al Villarreal a un paso de hacer realidad su clasificación para la próxima Liga de Campeones. Una realidad que, en el mejor de los casos para los amarillos, podría ser oficial al término de esta jornada 32 que arranca esta misma noche.

Los amarillos llegan a esta jornada con 13 puntos de ventaja respecto al Betis, quinto clasificado y equipo que a día de hoy no jugaría la próxima Liga de Campeones. Precisamente los verdiblancos abren esta noche la jornada como locales ante el Real Madrid, en un duelo siempre complicado y que, en caso de que lo perdiesen, abrirían la puerta a que el Villarreal certifique oficialmente un puesto Champions.

La derrota de los de Manuel Pellegrini les dejaría con los actuales 49 puntos. Eso significa que el Villarreal, si vence el domingo al Celta en La Cerámica, alcanzaría los 65. Y esos son 16 puntos de ventaja con tan sólo 15 que quedarían por disputar y, por ende, asegurar matemáticamente la cuarta plaza pasase lo que pasase hasta final de temporada.

Sobre el partido ante los gallegos de este próximo domingo (21h), Marcelino se muestra optimista: “El entrenador siempre espera un buen partido de sus futbolistas y tenemos capacidad para ello. Espero ganar siempre. Luego puedes estar triste o decepcionado por el rendimiento o muy satisfecho por el resultado. Antes de un partido intentas dar herramientas a los jugadores y soluciones para ganarlo, pero es mucho más fácil dibujarlo o hablarlo que ejecutarlo”