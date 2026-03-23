VILLARREAL CF

El Villarreal más letal da un paso casi definitivo hacia la Champions

Los amarillos amplían a 14 puntos su margen sobre la quinta posición

ondacero.es

Vila-real |

Gerard Moreno, tras marcar a la Real Sociedad
Gerard Moreno, tras marcar a la Real Sociedad | LaLiga

Al Villarreal le ha bastado un arranque de máxima efectividad ante la Real Sociedad para dar un paso casi definitivo hacia su clasificación para la Liga de Campeones.

Los amarillos se han impuesto por 3-1 gracias a los goles marcados por Gerard, Mikautadze y Pepé en los 23 primeros minutos del choque.

Esto, unido a la derrota del Betis en el feudo del Athletic de Bilbao, eleva a 14 puntos la distancia de los amarillos sobre la primera de las posiciones que no daría acceso a la Champions y con solo 27 puntos por disputarse.

Además, el Villarreal ha recuperado la tercera posición después de la derrota del Atlético de Madrid en el derbi de la capital de España frente al Real Madrid.

Los amarillos tienen ahora tres partidos seguidos fuera de casa, frente al Girona (6 de abril), Athletic (12 de abril) y Oviedo (semana del 22 de abril).

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