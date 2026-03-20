CD Castellón: La hora de Raúl y Pablo Santiago

El CD Castellón no podrá contar ni con Bryan Cipenga ni con Awer Mabil para los próximos partidos. Una mala noticia para el conjunto castellonense que pierde tanto al congoleño, titular habitual en la banda, como al futbolista que estaba llamado a suplirle en los próximos encuentros.

En el día de ayer su supo que Australia ha incluido a Mabil para los partidos contra Camerún el 27 de marzo y frente a Curazao cuatro días después. Se trata de la primera llamada a Mabil desde el 24 de septiembre y la última lista de Australia antes de la convocatoria para el Mundial, lo que abre las puertas al jugador orellut para estar el próximo verano en la gran cita.

Como Cipenga, tampoco estará frente a la Cultural Leonesa este lunes y ante el Albacete el 28 de marzo. Posiblemente tampoco ante el Almería el 2 de abril. Cabe indicar que los partidos de Australia se disputarán en Sidney y Melbourne.

De esta forma toda hace indicar que de entre Pablo Santiago y Raúl Sánchez saldrá el sustituto. En el caso de Santiago ha participado de 22 partidos esta temporada de los que en 18 ha partido como titular. Por su parte Raúl Sánche3z, que llegó como gran rfuerzo en el reciente mercado invernal, ha jugado desde entonces ocho partidos, tres de ellos partiendo de inicio.