La baja de Cipenga, un contratiempo en el peor momento para el Castellón

Contratiempo importante para el CD Castellón. Finalmente, y tal y como ya se esperaba, Brian Cipenga ha sido llamado por la selección del Congo para disputar el partido clasificatorio para el Mundial de 2026 que se jugará el 31 de marzo, aunque todavía no se conoce el rival. Esta convocatoria provocará que no pueda participar en tres encuentros del CD Castellón en LaLiga Hypermotion.

El combinado de la República del Congo se enfrentará ese día al vencedor del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica, previsto para el 27 de marzo dentro de un torneo que se celebrará en Guadalajara (México). Debido a ello, Cipenga no estará disponible para los partidos ante la Cultural y Deportiva Leonesa (23 de marzo), el Albacete (28 de marzo) ni el Almería (2 de abril), ya que su regreso a tiempo para preparar este último encuentro parece complicado.

El club castellonense intentó reducir su ausencia a solo dos jornadas, pero finalmente no lo ha conseguido. El futbolista deberá incorporarse a la concentración de su selección el 24 de marzo, por lo que se perderá el próximo compromiso liguero frente a la Cultural Leonesa, que se disputa en lunes.

Además, el Castellón solicitó permiso a la federación congoleña para que el extremo pudiera jugar ese partido antes de marcharse, pero la petición fue rechazada. Si la selección congoleña logra ganar ese enfrentamiento, conseguirá clasificarse para el Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Jugador clave esta temporada

Cipenga y Doué celebran la victoria del Castellón en el Reino de León | LaLiga

La de Cipenga no es una baja más ya que esta temporada el congoleño pasa por ser un futbolista clave en los esquemas de Pablo Hernández. En su segunda campaña como jugador albinegro Cipenga ha disputado 22 partidos, de lo que en 18 ha jugado como titular. En ellos ha anotado cinco goles y a repartido siete asistencias para ser uno de los jugadores más resolutivos de los de la capital de La Plana.

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El de Kinshasa, fruto de su buena temporada en el Castellón, ha debutado esta temporada en la selección, con la que ya ha disputado seis partidos. El futbolista puede convertirse en el segundo mundialista del actual plantel tras Awer Mabil. El extremo australiano fichó por el CD Castellón en febrero de 2025 tras haber disputado el Mundial de Catar 2022 con la selección de Australia.