El Castellón se desangra en defensa

El Castellón sumó en Gijón su tercera derrota consecutiva en un encuentro donde los futbolistas de Pablo Hernández volvieron a reincidir en los errores que les han hecho entrar en la mala racha actual de resultados en la que se encuentran inmersos. Y es que la fragilidad defensiva mostrada por los de la capital de La Plana en las últimas jornadas está siendo un lastre que amenaza a sus opciones de pelear por el ascenso.

Los cuatro tantos encajados en el Molinón ante el Sporting (4-1) llegan una semana después de los cuatro que les endosó la Real Sociedad B (4-2) y los tres encajados a manos del Racing. Esta racha de resultados, que no tiene precedentes esta temporada, ha llegado después de acumular 11 goles encajados en 270 minutos, lo que supone un promedio de un gol recibido cada 24 minutos: peor racha defensiva desde su vuelta al fútbol profesional.

Una zozobra defensiva que llega en el peor momento de la temporada y después de que la solidez mostrada por los de Pablo Hernández les hubiera permitido alcanzar incluso el liderato y soñar con el ascenso directo. Y por eso mismo necesitan , desde esta próximo jornada ante el Cultural en Castalia, recuperar dicha seriedad si no quieren perder el tren del ascenso.

La lectura de los rivales

La realidad es que los tres últimos rivales albinegros han superado con facilidad a la zaga castellonense y han ganado la espalda de los de La Plana con mucha facilidad. Y, en ese sentido, el técnico sportinguista, Borja Jiménez, apuntó una posible clave: "El Castellón está en un momento en el que los equipos, más o menos, vamos entendiendo lo que propone", dijo tras derrotar a los de la Plana.

"Al menos tres de los goles fueron muy evitables por nuestra parte. Debemos aprender de esto e intentar darle la vuelta a una situación que no habíamos vivido hasta ahora", afirmó Pablo Hernández tras el encuentro en tierra asturianas. El próximo examen para ver si han aprendido la lección, será el lunes en Castalia.