El Villarreal se la juega ya sin red ante el Copenhague

¿Doctor Jekyll o Mr Hyde? El Villarreal de las dos caras regresa a la Champions con la imperiosa necesidad de lograr la primera victoria de la temporada en la competición europea. La realidad es que llega a la recta final de la liguilla sin posibilidad de error al haber agotado ya todos sus comodines. Fallaron en el tramo más complicado y ante un calendario poco propicio, donde sólo fueron capaces de sumar un punto de 15 ante los rivales más potentes. Pero también lo hicieron ante el Pafos, en el partido que todos daban por ganado antes de jugar. Craso error que van a purgar durante toda la fase y que les deja con el agua al cuello

Ante el Copenhague el Villarreal deberá ser un equipo capaz de lidiar con la ansiedad que significa jugar su primera 'final' de la temporada. Cualquier resultado que no sea la victoria les dejaría sin opciones de clasificación . Los de Marcelino necesitan sumar los nueve puntos que quedan en juego y, a ser posible, logrando victorias lo más contundentes posibles con vistas a superar los presumibles empates a diez puntos que se esperan en la tabla. Una presión que ahoga, pero a la que se ve sometida el club de La Plana por su situación clasificatoria.

Ausencias significativas

Pese a que el Villarreal parte sobre el papel como favorito ante el cuadro danés (también lo era ante los chipriotas del Pafos), deberá ser capaz de plasmarla ante su propia hinchada. Y para ello Marcelino cuenta con el contratiempo que representa perder a varios de sus titulares para esta recta final de año

A las ausencias de Gerard Moreno en el ataque y de Mouriño y Foyth (este último por sanción) en defensa, se unen las de Dani Parejo y Thomas Partey en la zona de creación. Un problema añadido de cara a un partido en el que se espera que los azulejeros tengan que tomar el control y llevar el peso del duelo durante muchos minutos. Pape Gueye y un Santi Comesaña en estado de gracia, deberán realizar unas funciones que habitualmente no les son tan propias ante la ausencia de un director de orquesta.

Un rival para no fiarse

El Copenhague, por su parte, no ha ganado ninguno de sus últimos 15 partidos contra equipos españoles. Ahora bien, llega a La Cerámica con cuatro puntos tras un meritorio empate ante el Leverkusen y la victoria en la última jornada ante el Almaty (3-2), con lo que sus opciones de clasificación son superiores a las del submarino. El islandés Viktor Dadason se ha convertido en una de las revelaciones de la competición al superar a Lamine Yamal como el futbolista más joven con 17 años y 149 días en anotar en dos partidos de Champions.

Con sus 195 centímetros de altura le ha arrebatado la titularidad al fichaje más mediático del club, el exdelantero del Dortmund, Youssoufa Moukoko. El ex de Dortmund y el Sevilla, Delaney, es su futbolista más recnocido por el público español.