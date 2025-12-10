Calatrava: "Estamos ilusionados en seguir por esta línea"

El CD Castellón sigue ilusionando a su aficionados tras los últimos resultados y gracias al juego desplegado por el equipo desde la llegada de Pablo Hernández. La victoria en Riazor ante el Depor (1-3) ha desatado una lógica euforia entre la hinchada que sueña con ver a su equipo entre los mejores esta temporada.

Y lo cierto es que, pese a mantener los pies en el suelo, la propia plantilla también ha ganado confianza gracias al trabajo realizado. A estas alturas de temporada han visto como no son inferiores a nadie sobre un terreno de juego y se han ganado licencia para pensar en grande. Especialmente tras las incontestables victorias ante la UD Las Palmas y el Deportivo.

Alex Calatrava: "Creo que el equipo puede seguir rindiendo, puede seguir por esta línea y eso es lo importante"

Uno de los pesos pesados del plantel, Alex Calatrava, destacaba dicho sentimiento ante los micrófonos de LaLiga tras la victoria en A Coruña: "Estamos ilusionados, haciendo bien las cosas. Creo que el equipo puede seguir rindiendo, puede seguir por esta línea y eso es lo importante", afirmaba.

Calatrava destacaba la fuerza del bloque como elemento clave para entender la buena temporada albinegra. Y es que en Riazor quedó patente la importancia de los futbolistas que salen desde el banquillo: "Estamos en una dinámica donde los jugadores de banquillo nos están aportando mucho y eso es muy importante. Trabajamos mucho en las primeras partes, somos un equipo que hacemos muchos kilómetros y luego su trabajo se nota "