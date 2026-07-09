El Villarreal inicia el trabajo sobre el césped bajo el mando de Iñigo Pérez

El Villarreal completó este jueves a primera hora de la mañana su primera sesión sobre el césped, un entrenamiento que supuso el 'estreno' a los mandos del equipo de su nuevo técnico 'groguet' Iñigo Pérez.

Tras tres días de pruebas médicas, el equipo realizará la pretemporada en sus instalaciones de la ciudad deportiva y se desplazará para disputar los diferentes partidos amistosos con los que preparará su debut liguero.

El equipo arranca la pretemporada con las ausencias de última hora de los futbolistas Ramón Terrats e Ives Valou, que se esperaba pudieran empezar a trabajar, pero que han sido traslapado y cedido respectivamente al Getafe.

Además, tampoco han empezado el trabajo los futbolistas que han estado en el Mundial, que son Pape Gueye, Nicolás Pepe, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Alex Freeman, Renato Veiga y Logan Costa.

Los jugadores de la primera plantilla que han arrancado la pretemporada son los porteros Luiz Júnior, Arnau Tenas y Diego Conde; los defensas Santiago Mouriño, Willy Kambwala, Juan Foyth, Pau Navarro, Carlos Romero y Sergi Cardona; los centrocampistas Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Thiago Fernández, Ilias Akhomach, y los delanteros Ayoze Pérez, George Mikautadze y Gerard Moreno.

A los jugadores de la primera plantilla, se suman varios jugadores del filial, entre los que destacan Carlos Maciá y Alassane Diatta, que pugnan por quedarse en el primer equipo.