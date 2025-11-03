El Villarreal cumplirá su partido 50 en Liga de Campeones ante el Pafos

El Villarreal cumplirá su partido número cincuenta en la Liga de Campeones ante el Pafos de Chipre este miércoles, registro alcanzado tras cinco participaciones y una previa en dicha competición.

El equipo amarillo suma a día de hoy cuarenta y nueve partidos, que se reparten en catorce victorias dieciséis empates y diecinueve derrotas.

Este medio centenar de partidos que están apunto de cumplir hacen del Villarreal el séptimo equipo español con más partidos en esta competición, por detrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla y Deportivo de la Coruña.

En la primera participación del equipo llegó a la semifinales de la campaña 05-06, diputando un total de catorce partidos.

Su segunda participación data de la campaña 08-09, en la que se llegó a los cuartos de final y en la que disputaron un total de diez partidos.

En la temporada 11-12 se disputó en la fase de grupos, jugando un total de seis partidos. Mientras que en la temporada 16-17 el equipo no pasó de la fase previa, con lo que solo disputó dos encuentros.

En la campaña 21-22 el Villarreal repetido otra vez las semifinales, disputando un total de doce encuentros, mientras que en esta campaña suma ya tres partidos, lo que les hace estar a solo un encuentro de los cincuenta partidos en la Liga de Campeones.