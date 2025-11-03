El Villarreal es el equipo de LaLiga que suma más goleadores

Con un total de 22 tantos anotados en las 11 primeras jornadas, la eficacia ofensiva del Villarreal está fuera de toda duda y tan sólo es superada por el Real Madrid y el Barcelona. A falta de un futbolista especialmente enrachado, la plantilla al completo se ha aplicado a la hora de colaborar en la parcela ofensiva y, prueba de ello, es que hasta la fecha son hasta 11 los jugadores del plantel que ha visto puerta en el campeonato liguero. Ningún equipo tiene más goleadores en su equipo que el Villarreal, toda vez que el Barcelona es el único que le iguala

De esta forma el número de jugadores del plantel castellonense que ha anotado esta temporada en liga supera, entre otros, al del actual líder, Real Madrid, donde Mbappé, con 13 tantos, monopoliza el gol con la mitad de los anotados por el equipo blanco (26). Se acerca el Atlético, con un total de 10 goleadores, tantos como los que suma el Sevilla. Ocho, el Español, quinto clasificado, los mismo que el Betis, siendo el equipo entrenado por Manuel Pellegrini un equipo con muchos futbolistas capacitados en la parcela ofensiva. El resto de equipos quedan por detrás.

El canadiense Buchanan lidera el ranking amarillo con cuatro goles seguido por Moleiro, con tres. Por su parte futbolistas como Pépé , Gerard Moreno, Mikautadze, Comesaña o Gueye ya suman un par de tantos para demostrar que este Villarreal tiene mucha pólvora esta temporada y muchos jugadores dispuestos a encenderla.